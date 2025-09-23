ATTUALITA'
La Francia riconosce lo Stato di Palestina

“È giunto il momento. Ecco perché sono fedele allo storico impegno del mio Paese nei confronti del Medio Oriente e della pace tra israeliani e palestinesi. Per questo dichiaro che oggi la Francia riconosce lo Stato di Palestina”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, parlando dalla tribuna dell’Onu per la conferenza sui due Stati. Emmanuel Macron ha affermato dalla tribuna dell’ONU che “il tempo della pace è arrivato, perché siamo a pochi istanti dal non poterla più afferrare”.
“Siamo qui perché è giunto il momento. È arrivato il momento di liberare i 48 ostaggi detenuti da Hamas. È giunto il momento di fermare la guerra, i bombardamenti a Gaza, i massacri e le popolazioni in fuga. Il tempo è arrivato perché l’urgenza è ovunque. Il tempo della pace è arrivato, perché siamo a pochi istanti dal non poterla più afferrare”, ha detto il Presidente francese all’inizio del suo discorso a New York. “Alcuni diranno troppo tardi, altri diranno troppo presto”, ma “non possiamo più aspettare”, ha sostenuto.
“Potrei decidere di istituire un’ambasciata nello Stato di Palestina una volta che tutti gli ostaggi detenuti a Gaza saranno liberati e sarà in vigore un cessate il fuoco”, ha detto Macron durante un incontro delle Nazioni Unite a New York. ADNKRONOS

