La Diocesi di Vicenza invita a scegliere la religione cattolica a scuola: prevista giornata di sensibilizzazione

Religione a scuola…un tempo per condividere e ancora Scegli la religione cattolica a scuola: un’ora per il dialogo che è incontro tra i popoli e le religioni per costruire la cultura della pace. Sono questi gli slogan scelti per la campagna di sensibilizzazione 2023 alla scelta di avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) a livello diocesano e regionale. Domenica prossima 15 gennaio in tutte le parrocchie un pensiero sarà dedicato in questo senso alle famiglie, ai genitori e ai ragazzi che dalla scuola dell’infanzia fino al termine delle superiori possono aderire a quello che viene presentato come un vero e proprio laboratorio per lo sviluppo integrale della persona umana e per la costruzione di una società più inclusiva e fraterna, mettendo in luce l’apporto prezioso del cattolicesimo alla cultura italiana.

Il direttore dell’Ufficio diocesano per l’IRC don Marco Benazzato ha recentemente ricordato come “nella diocesi di Vicenza si avvalga dell’IRC 1’86% degli alunni della primaria statale e 1’85% degli alunni della secondaria statale. Il corpo docente è costituito da circa 380 insegnanti specialisti, ai quali si aggiungono le maestre della scuola primaria e dell’infanzia idonee all’IRC. Si realizza così una prossimità educativa della Chiesa – ha commentato don Benezzato – verso moltissimi bambini e ragazzi del nostro territorio, anche verso quelli che per diversi motivi non frequentano abitualmente le comunità parrocchiali”.

I Vescovi italiani, rivolgendosi direttamente agli studenti, hanno sottolineato come “si tratta di una scelta importante, che permette di partecipare alla costruzione del percorso educativo offerto dalla scuola. È infatti uno spazio di libertà e di responsabilità quello che avete davanti, un modo per sentire ancora più vostro il cammino di crescita umana e culturale che state compiendo o accompagnando”.

Sul sito della diocesi sono a disposizione diversi materiali per l’animazione della giornata di domenica prossima, ma anche le locandine predisposte dall’Ufficio diocesano in diverse lingue, tra cui il cinese e l’ucraino, segno del desiderio di questo insegnamento di dare il proprio contributo all’inclusione, al dialogo e alla pace.