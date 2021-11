“La cultura è una bella invenzione”: primi due appuntamenti in vista di Vicenza Capitale italiana della cultura 2024

In attesa della decisione della giuria che prenderà in esame i 23 dossier di candidatura per il bando di Capitale italiana della cultura 2024, il percorso di partecipazione della candidatura di Vicenza continua attraverso due eventi costruiti per restituire alla città il senso e gli aspetti salienti del progetto di candidatura per il 2024 con l’obiettivo di valorizzare il processo di ascolto e condivisione che durante la stesura del dossier ha coinvolto tante forze della città e del territorio della Provincia.

Ora, a distanza di poche settimane dal deposito del dossier al Ministero della cultura, la “Fabbrica” per il 2024 apre i battenti per offrire alla città alcuni momenti di disseminazione dei contenuti e di approfondimento del percorso pensato per accompagnare i vicentini a scoprire che “La Cultura è una bella invenzione”.

Si comincia con due eventi particolarmente significativi, il 17 novembre e il 3 dicembre.

Il 17 novembre l’appuntamento “Fabbriche all’opera” è alle 18 nella sede di Dainese SpA, in via dell’Economia 64, per approfondire il mondo delle invenzioni prodotte dalle Fabbriche dell’Ingegno. Si tratta di un evento denso di significato, che sottolinea il segno distintivo dell’identità vicentina, la relazione impresa e cultura, e consolida l’asse portante di tutto il progetto che su quella relazione poggia le fondamenta e costruisce il suo sviluppo. La scelta di ospitarlo in un’azienda, che si fa idealmente simbolo della straordinaria forza imprenditoriale del territorio, si carica di significato e dà un segnale forte dell’appoggio e dell’apporto fondamentali delle Imprese in questo progetto. Saranno loro le protagoniste indiscusse dell’evento, e ci si augura possano essere presenti in numero cospicuo, sia quelle che hanno sede in città, sia quelle provenienti dalla provincia.

Dopo il saluto istituzionale del sindaco Francesco Rucco, presente anche in veste di presidente della Provincia, ci si addentrerà nel mondo delle Fabbriche dell’Ingegno, scoprendone la forza e la capacità di Invenzione. Marco Marcatili ed Edoardo Demo, alla guida del gruppo di lavoro che ha costruito il dossier, condurranno dentro al significato del titolo del progetto e daranno alcune anticipazioni delle invenzioni del 2024, con alcuni focus sulle Grandi mostre in Basilica e un affascinante itinerario fra le Imprese dell’Ingegno.Ad arricchire la serata ci saranno anche Giancarlo Marinelli, direttore artistico del Teatro Comunale e del Ciclo dei Classici all’Olimpico, e Guido Beltramini, direttore del Palladio Museum e curatore della mostra “La Fabbrica del Rinascimento”.

Il 3 dicembre alle 18 in centro storico, al Palazzo delle Opere Sociali, con “Comunità all’opera” ci si occuperà di esplorare le connessioni attivate dalle Fabbriche dei Legami. Sarà un momento dedicato alla scoperta delle invenzioni costruite per promuovere la cultura come leva di inclusione e di partecipazione attiva, attraverso progetti improntati fortemente all’accoglienza e alla sostenibilità, pensati per una Vicenza 2024 aperta, inclusiva e attrattiva per tutti.

Per partecipare è necessario essere in possesso di green pass. Prenotazione obbligatoria scrivendo a vicenza2024@comune.vicenza.it.