Jesolo, turista muore annegato davanti al figlio

JESOLO – Tragedia ieri sera a Cortellazzo di Jesolo, dove un uomo di 50 anni, cittadino ucraino in vacanza al Villaggio Jesolo Mare, ha perso la vita annegando in mare. Con lui c’era il figlio quindicenne.

Poco prima delle 19 i due si erano tuffati in acqua nei pressi della torretta 34. Dopo alcuni minuti, il ragazzo è tornato a riva accorgendosi che il padre non lo aveva seguito. È stato lui a dare l’allarme.

Il direttore della struttura turistica ha immediatamente richiesto l’intervento dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo, che ha attivato le ricerche sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Venezia. Due motovedette della Guardia Costiera sono entrate in azione e hanno individuato il corpo dell’uomo a circa 150 metri dalla costa. Per il cinquantenne non c’è stato nulla da fare.