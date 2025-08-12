Jesolo, annegato il bambino di 6 anni; il cordoglio di Zaia

Un destino crudele, che nessuna persona può accettare, un dolore profondo, sgomento, senza un perché, ha portato via la vita di un bimbo di sei anni in un attimo, quell’attimo che la mamma e la sua famiglia non potranno mai dimenticare. A loro esprimo il mio più profondo dolore umano e cordoglio istituzionale”.

E’ questa la reazione del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, al ritrovamento avvenuto nella notte a Cavallino, del corpo senza vita di un bambino, scomparso improvvisamente ieri nella acque prospicienti la spiaggia veneta.

“Tra la vita e la morte – prosegue Zaia – c’è stato quell’attimo, seguito da quella splendida quanto inutile catena umana di solidarietà subito creatasi appena dato l’allarme, dall’intervento tempestivo e professionale dei soccorritori, da una ricerca palmo a palmo, mentre le ore passavano e la speranza diminuiva. Ma nessuno si è arreso fino al ritrovamento. In questa lotta contro il tempo, da parte di semplici cittadini e di tutti gli uomini e donne che vestivano le divise più disparate – conclude Zaia – c’è il meglio dell’uomo, purtroppo, stavolta, senza il premio di una vita salvata”.