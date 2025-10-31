Jazz al Comunale di Vicenza: sul palco Peter Erskine and the Dr.Um Band feat Mike Mainieri

Prima alzata di sipario al Teatro Comunale Di Vicenza con un’originale anticipazione di Vicenza Jazz, mercoledì 5 novembre: sul palco Peter Erskine and the Dr.Um Band feat Mike Mainieri

Sarà un originale e insolito inizio di stagione, quello del Teatro Comunale di Vicenza, un omaggio a Vicenza Jazz e ai suoi fedeli spettatori, in attesa della XXX edizione del festival, direzione artistica di Riccardo Brazzale.

Mercoledì 5 novembre alle 21.00 si esibirà sul palco della Sala Maggiore Peter Erskine – icona mondiale della batteria jazz e fusion – accompagnato da una band eccezionale che vede Mike Mainieri al vibrafono, Cédric Hanriot al piano/tastiere, Bob Sheppard al sax e Matthew Garrison al basso – cinque artisti dalla carriera leggendaria, cinque maestri assoluti del loro strumento che si incontrano per dar vita a un viaggio musicale. Il tour, con tappe nei più suggestivi teatri italiani e europei, è intitolato Steps into the Weather ; dopo il Teatro Comunale di Vicenza, toccherà la Sardegna e Roma, con il concerto all’Auditorium Parco della Musica domenica 9 novembre. Per il concerto di Peter Erskine and the Dr.Um Band feat Mike Mainieridi mercoledì 5 novembre alle 21.00 restano pochi biglietti.

La nuova stagione artistica del Tcvi si apre dunque sotto il segno del jazz, per annunciare l’edizione del trentennale di New Conversations Vicenza Jazz, in programma dal 15 al 26 maggio 2026; il festival, dal titolo Dalle trombe di Gerico al divino Miles, sarà dedicato a Miles Davis nel centenario della nascita; il programma sarà presentato ufficialmente nei prossimi mesi.

Steps into the Weather

Il batterista statunitense Peter Erskine ha scritto pagine memorabili di storia del jazz. Nato nel New Jersey nel 1954, ha iniziato a quattro anni a suonare la batteria; a diciotto intraprende la carriera da professionista con la Stan Kenton Orchestra, ma è con i Weather Report che il mito ha inizio davvero: insieme a Jaco Pastorius e Joe Zawinul diventa membro fondamentale nell’epoca d’oro della “Fusion Band” per eccellenza, registra cinque dischi, tra i quali il famoso live “8.30”, premiato con un Grammy Awards.

Compositore, produttore e vibrafonista leggendario, Mike Mainieri è il fondatore degli Steps Ahead, gruppo che ha ridefinito la fusione tra jazz, rock e musica elettronica. Nella sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Paul Simon, Joni Mitchell, Dire Straits e David Bowie. Il suo stile, caratterizzato da un lirismo inconfondibile e un’incredibile sensibilità armonica, è un elemento chiave in questo progetto.

Cédric Hanriot è pianista, compositore, sound designer e produttore musicale francese. Vincitore di premi internazionali, ha collaborato con artisti come Herbie Hancock, Terri Lyne Carrington, Ibrahim Maalouf ed Erik Truffaz. Con il suo progetto Time is Color ha fuso jazz, hip-hop, elettronica e musica classica, affermandosi come una delle voci più originali e innovative della scena jazz contemporanea.

Bob Sheppard è uno dei sassofonisti più richiesti della scena jazz e pop mondiale; ha condiviso il palco e lo studio con artisti del calibro di Chick Corea, Herbie Hancock, Stevie Wonder, Joni Mitchell e Steely Dan.

Figlio d’arte (suo padre è il mitico Jimmy Garrison, bassista di John Coltrane) Matthew Garrison è uno degli innovatori più influenti del basso elettrico. Ha sviluppato un approccio unico allo strumento, combinando tecnica mozzafiato, groove ipnotici e l’uso creativo di effetti e loop. Ha collaborato come Herbie Hancock, Wayne Shorter, Joe Zawinul e John McLaughlin, portando avanti la tradizione della fusion con uno sguardo al futuro.

I biglietti per il concerto jazz di mercoledì 5 novembre sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini, 39) aperta dal martedì al sabato (esclusi festivi) dalle 15.00 alle 18.15, oppure al telefono, chiamando lo 0444 324442 nei giorni di apertura della biglietteria dalle 16.00 alle 18.00; oppure online su www.tcvi.it e naturalmente il giorno dello, spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio.

I prezzi sono: 30 euro il biglietto intero, 25 euro il ridotto over 65 e 20 euro il ridotto under 30.