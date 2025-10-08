Istituito l’elenco regionale dei comandanti della Polizia Locale

Con delibera di Giunta, su proposta dell’assessore regionale alla Sicurezza Cristiano Corazzari è stato istituito l’elenco regionale dei Comandanti e dei Responsabili di Polizia locale. L’elenco è articolato in sezioni e comprensivo dei curricula degli iscritti. Responsabile della gestione dell’albo è la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia locale della Regione. Il provvedimento, che ha ottenuto il parere favorevole della Prima Commissione consiliare, dà attuazione a quanto previsto dalla normativa regionale in materia di Polizia locale e politiche di sicurezza, delineando un sistema organico e trasparente per la valorizzazione delle professionalità presenti nei Corpi e nei Servizi di Polizia locale del Veneto. “Con questo provvedimento che dà attuazione alla legge regionale 24/2020 – dichiara l’assessore Cristiano Corazzari – la Regione del Veneto compie un passo importante verso la modernizzazione e l’efficienza del sistema di Polizia locale, rafforzando la qualità e la professionalità dei suoi vertici. L’elenco regionale dei Comandanti e dei Responsabili rappresenta uno strumento innovativo a disposizione degli enti locali, utile per individuare figure competenti e qualificate, in grado di garantire sicurezza, legalità e prossimità ai cittadini. Risponde all’esigenza di assicurare criteri omogenei di selezione e valorizzazione delle competenze nel settore”. L’elenco è articolato in tre sezioni: responsabili di servizi di Polizia Locale; comandanti non dirigenti; comandanti con qualifica dirigenziale. L’iscrizione è riservata a coloro che possiedono una comprovata esperienza di comando o responsabilità maturata negli ultimi dieci anni, o che abbiano frequentato con esito positivo corsi di qualificazione professionale organizzati dalla Regione o su suo incarico.La domanda di iscrizione dovrà essere presentata tramite un portale dedicato, corredata dal curriculum vitae. “La sicurezza – prosegue Corazzari – si costruisce anche attraverso la formazione e la valorizzazione delle persone. Con l’approvazione di queste disposizioni, diamo concretezza a una visione che mette al centro il merito, la competenza e la trasparenza. La Regione continuerà a lavorare al fianco delle amministrazioni locali e degli operatori per rendere sempre più efficace il sistema di sicurezza territoriale veneto.” (SICUREZZA)