Istat Veneto: nascite in calo del 6,4% in 7 mesi

l Veneto registra un calo delle nascite del 6,4% nei primi sette mesi del 2025. E’ quanto emerge dai dati provvisori dell’Istat relativi al periodo gennaio-luglio e riportato da Ansa Veneto oggi. L’andamento regionale è peggiore rispetto al calo registrato nel Nordest (-5,5%).

Il tasso di natalità regionale provvisorio è 3,4, rispetto al 3,6 di ciascuno dei due anni precedenti.

In calo anche il numero medio di figli per donna, che nei primi primi sette mesi del 2025 è pari a 1,15 rispetto al 1,25 dello stesso periodo del 2024. Il dato è superiore rispetto alla media nazionale di 1,13 figli per donna. I nomi più frequenti nel 2024 sono stati Leonardo, per i maschi (537 pari al 3,5%) e Sofia (360 pari al 2,5%).