ATTUALITA'
21 Ottobre 2025 - 16.42

Istat Veneto: nascite in calo del 6,4% in 7 mesi

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

l Veneto registra un calo delle nascite del 6,4% nei primi sette mesi del 2025. E’ quanto emerge dai dati provvisori dell’Istat relativi al periodo gennaio-luglio e riportato da Ansa Veneto oggi. L’andamento regionale è peggiore rispetto al calo registrato nel Nordest (-5,5%).
    Il tasso di natalità regionale provvisorio è 3,4, rispetto al 3,6 di ciascuno dei due anni precedenti.
    In calo anche il numero medio di figli per donna, che nei primi primi sette mesi del 2025 è pari a 1,15 rispetto al 1,25 dello stesso periodo del 2024. Il dato è superiore rispetto alla media nazionale di 1,13 figli per donna. I nomi più frequenti nel 2024 sono stati Leonardo, per i maschi (537 pari al 3,5%) e Sofia (360 pari al 2,5%).

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Istat Veneto: nascite in calo del 6,4% in 7 mesi | TViWeb Istat Veneto: nascite in calo del 6,4% in 7 mesi | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy