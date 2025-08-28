Isola Vicentina, furgone esce di strada e finisce in un dirupo: un ferito

Alle 19.30 di mercoledì 27 agosto i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Lombarda a Isola Vicentina per l’uscita autonoma di strada di un furgone.

Il mezzo, per cause in corso di accertamento, è precipitato circa 15 metri sotto la sede stradale. Sul posto sono giunte le squadre dei Vigili del fuoco di Vicenza e Arzignano con due autopompe e nove operatori, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo.

L’uomo alla guida è rimasto ferito ma non versa in gravi condizioni: è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM 118. Le cause del sinistro sono al vaglio della Polizia locale di Caldogno e Isola Vicentina.