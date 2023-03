ISOLA VICENTINA – Auto prende fuoco, intervengono i pompieri

Fiamme nel tardo pomeriggio, ma per fortuna niente di grave. Alle 19:30 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma, a Isola Vicentina, per l’incendio di un’auto, a seguito del quale nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri, accorsi da Vicenza, hanno spento la Volkswagen Polo nel cortile dell’abitazione dove era stata parcheggiata qualche ora prima. Le cause del rogo, di probabile natura elettromeccanica, sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.