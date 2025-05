Investito un pedone: ricoverato in codice giallo un 66enne

Alle 8 di questa mattina si è verificato un incidente stradale lungo via Sardegna a Montecchio Maggiore, all’uscita del parcheggio dell’istituto superiore “Silvio Ceccato”, con un pedone che è stato investito mentre attraversava la carreggiata. Per cause in corso di accertamento, una Jeep Compass in uscita dall’area di sosta – condotta da C.M., 63enne residente a Montecchio Maggiore – ha investito S.T., 66 anni, anch’egli residente in città, che stava attraversando la strada da marciapiede a marciapiede, diretto verso il parco Falcone e Borsellino. Il ferito è stato subito soccorso dall’automobilista e da alcune persone presenti sul posto. Poco dopo è intervenuta un’ambulanza del Suem 118, che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso di Arzignano in codice giallo. Sul luogo dell’incidente è giunta anche una pattuglia della Polizia Locale dei Castelli, che ha effettuato i rilievi del sinistro e regolato il traffico durante le operazioni di soccorso.