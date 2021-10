Investito mentre attraversa la strada: morto 40enne di Dueville

Ieri, nel tardo pomeriggio, un 57enne di Abano Terme, F.G., mentre guidava la sua Ford Smax lungo la SP 248 Schiavonesca-Marosticana in direzione Sandrigo, per cause ancora da accertare avrebbe investito H.Q., 40enne cinese, domiciliato a Dueville, che stava attraversando non in corrispondenza delle strisce pedonali. La polizia sta cercando di stabilire se il cinese fosse in sella alla bicicletta o la stesse spingendo a mano.

La vittima è deceduta sul colpo e il pubblico ministero ha sequestrato i mezzi. Rilievi e regolazione traffico a cura della polizia locale Nordest Vicentino, Distaccamento di Sandrigo, coadiuvata dai Carabinieri di Dueville.