Investe e uccide un ciclista, poi fugge: pirata della strada individuato in Veneto

È stato individuato in provincia di Padova il furgone coinvolto nell’investimento mortale avvenuto questa mattina sul ponte della Delizia, a Codroipo (Udine). La vittima è un cittadino indiano di 46 anni, residente a San Vito al Tagliamento (Pordenone).

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo stava percorrendo in bicicletta la corsia in direzione Udine quando è stato urtato da un mezzo che non si è fermato a prestare soccorso. Le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti sul ponte hanno permesso agli investigatori di risalire alla targa del veicolo, che risulterebbe appartenere a un’azienda del Padovano.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118 e l’elisoccorso, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare. L’urto è stato così violento da trascinare per alcuni metri la bicicletta, ritrovata poi in un fossato poco distante dalla statale 13.

Il ponte della Delizia è rimasto chiuso per gran parte della mattinata per consentire i rilievi e la rimozione dei detriti. La polizia locale di Codroipo ha disposto deviazioni verso la statale 463 per i veicoli provenienti da Udine e verso Valvasone e Arzene per chi viaggiava in direzione opposta.

L’identificazione del mezzo rappresenta un passo importante per chiarire la dinamica del tragico investimento. Le indagini, coordinate dalla Procura di Udine, proseguono per accertare eventuali responsabilità penali del conducente.