Interventi sulle montagne venete: giornata di lavoro per il Soccorso Alpino

Passate le 9 l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato al Rifugio Pramperet, dove una 63enne australiana, che si era procurata una distorsione alla caviglia già ieri, questa mattina non era stata in grado di rimettersi in cammino per il dolore al piede. Verso mezzogiorno e mezzo l’eliambulanza è stata inviata in località Fertazza, a Selva di Cadore, per una caduta dalla bicicletta. Una 67enne di Roma, che si trovava assieme al marito, si era fatta male al piede. Recuperata dall’elicottero, la donna è stata trasportata in ospedale. Pronta a intervenire una squadra del Soccorso alpino di Alleghe – Val Fiorentina.

Falco è stato di seguito mandato in missione sul Monte Colsent, a Cesiomaggiore, per un pilota di parapendio precipitato in mezzo ai mughi sul ripido versante. Vericellati sul posto, medico e tecnico di elisoccorso hanno preso in carico l’infortunato, che stava partecipando a una manifestazione sportiva e in seguito all’orto a terra si era fratturato una gamba. Dato il luogo particolarmente impervio, sono stati elitrasportati in supporto alle operazioni anche due soccorritori di Feltre. Imbarellato, l’uomo è stato issato a bordo e trasportato all’ospedale di Feltre. Il Soccorso alpino della Val Biois ha inceve trasportato fino alla strada un escursionista di 75 anni di Vallada Agordina, che era rimasto bloccato dai forti dolori dovuti ai crampi non distante dal Rifugio Bottari. Una squadra del Soccorso alpino di Livinallongo è salita al Rifugio Bec de Roces, per provvedere al recupero di un ciclista tedesco 37enne. L’uomo, che era caduto con la propria e-bike e si era fatto male a una spalla mentre scendeva assieme a un amico, era poi riuscito a raggiungere da solo il Rifugio. I soccorritori lo hanno accompagnato a valle e lui, dopo aver rifiutato l’ambulanza, ha atteso che arrivasse il compagno e si è allontanato in autonomia.