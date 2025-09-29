Veneto – Auto sfugge ai carabinieri, un giovane muore. Auto guidata dal cugino senza patente

Un inseguimento ad alta velocità si è concluso tragicamente ieri sera a Sant’Andrea Oltre Muson, frazione di Castelfranco Veneto (Treviso). Un’auto, in fuga all’alt dei carabinieri, ha terminato la corsa schiantandosi prima contro un palo dell’illuminazione e poi contro un albero.A perdere la vita è stato Simone Stepich, 27enne del posto, seduto sul sedile passeggero. Il conducente, un 37enne originario di Mantova ma residente in Toscana, ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Treviso.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’auto era guidata dal cugino di Stepich, privo di patente, e l’inseguimento sarebbe iniziato dopo che i carabinieri avevano intimato l’alt al veicolo. L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale.

Padre di tre bambini, Simone Stepich aveva recentemente intrapreso un percorso di reinserimento nella legalità, confermato anche dal sindaco Stefano Marcon: “Mi aveva detto che lunedì avrebbe iniziato un nuovo lavoro”, ha ricordato. La tragedia ha interrotto bruscamente questo percorso.

Le indagini sono in corso per chiarire le responsabilità e accertare eventuali violazioni del codice della strada, comprese le ipotesi di guida senza patente e fuga dalle forze dell’ordine.