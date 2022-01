Inquinamento: tre comuni del Vicentino a livello rosso, blocco del traffico fino alle 18.30

Continua l’emergenza inquinamento nel territorio Vicentino. Tre comuni delle Terre del Retrone (Altavilla, Creazzo e Sovizzo) hanno infatti raggiunto il livello rosso a causa della mancanza di pioggia degli ultimi giorni, che ha fatto innalzare i livelli di Pm10 nell’aria. Da stamattina, fino al nuovo bollettino Arpav, sarà in vigore il divieto di circolazione nelle vie del centro di tutti i veicoli privati (M1, M2, M3) a benzina euro 0, 1, 2 e diesel euro 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nel provvedimento sono compresi anche i veicoli commerciali (N1, N2, N3) benzina euro 0, 1, 2 e diesel euro 0, 1, 2, 3, 4 e i ciclomotori e motoveicoli (da L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima del 2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE. In zona rossa finiscono anche i ciclomotori e motoveicoli euro 0 e 1. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Sono previste delle deroghe che riguardano alcune categorie di veicoli e servizi e sono ovviamente esclusi i mezzi di soccorso, pronto intervento per acqua, luce e gas, trasporto di farmaci e di pasti per mense o comunità, funerali, matrimoni e lavoratori turnisti. Appositi cartelli sono stati piazzati per i divieti.

Nella giornata di domani, i comuni di Creazzo, Gambugliano e Monteviale, con l’aggiunta di Sovizzo, continueranno la collaborazione atta ad ampliare e rafforzare il messaggio in favore dell’ambiente. Tema della “domenica ecologica” sarà “Il rumore del silenzio”. Le quattro amministrazioni hanno quindi organizzato una passeggiata nelle zone collinari per riscoprire i suoni del bosco e delle vallate. La presenza dei partecipanti sarà contingentata.