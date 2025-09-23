Apertura straordinaria dell’area archeologica di Sovizzo con il Museo Zannato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 27 settembre il Sistema Museale Agno-Chiampo e il Museo Zannato di Montecchio Maggiore,in collaborazione con il Comune di Sovizzo e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, propongono l’apertura straordinaria dell’area archeologica megalitica di via degli Alpini a Sovizzo con visite guidate a partire dalle 15.30.

Durante la visita guidata, condotta dalla dott.ssa Anna Scalco, conservatrice archeologa del Museo di Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato” e dalla dott.ssa Annachiara Bruttomesso, già conservatrice archeologa del Museo di Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato”, sarà infatti possibile accedere all’interno del complesso cultuale e funerario dell’età del Rame, unica area archeologica musealizzata dell’Ovest vicentino, normalmente visibile solo dall’esterno. L’evento sarà quindi un’occasione da non perdere per “posare i piedi” sul suolo di più di 5.000 anni fa e osservare da vicino le strutture megalitiche di Sovizzo.

L’appuntamento è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria inviando un’e-mail a museo.archeologia@comune.montecchio-maggiore.vi.it entro il 25 settembre.