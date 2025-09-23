Apertura straordinaria dell’area archeologica di Sovizzo con il Museo Zannato
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 27 settembre il Sistema Museale Agno-Chiampo e il Museo Zannato di Montecchio Maggiore,in collaborazione con il Comune di Sovizzo e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, propongono l’apertura straordinaria dell’area archeologica megalitica di via degli Alpini a Sovizzo con visite guidate a partire dalle 15.30.
Durante la visita guidata, condotta dalla dott.ssa Anna Scalco, conservatrice archeologa del Museo di Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato” e dalla dott.ssa Annachiara Bruttomesso, già conservatrice archeologa del Museo di Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato”, sarà infatti possibile accedere all’interno del complesso cultuale e funerario dell’età del Rame, unica area archeologica musealizzata dell’Ovest vicentino, normalmente visibile solo dall’esterno. L’evento sarà quindi un’occasione da non perdere per “posare i piedi” sul suolo di più di 5.000 anni fa e osservare da vicino le strutture megalitiche di Sovizzo.
L’appuntamento è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria inviando un’e-mail a museo.archeologia@comune.montecchio-maggiore.vi.it entro il 25 settembre.