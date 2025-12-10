Inquinamento: da giovedì 11 dicembre scatta il livello arancione a Vicenza e altre città venete

Da domani, giovedì 11 dicembre 2025, nel territorio comunale di Vicenza entreranno in vigore le misure previste dal livello di allerta arancione per il PM10. L’Arpav, nel bollettino diffuso questa mattina, ha comunicato il raggiungimento della soglia di criticità determinata dallo sforamento per quattro giorni consecutivi del valore limite giornaliero di 50 microgrammi di PM10 per metro cubo d’aria, come stabilito dall’Accordo di Bacino Padano. Le limitazioni resteranno valide almeno fino alla pubblicazione del prossimo bollettino Arpav.

Il livello arancione viene attivato sulla base delle verifiche effettuate nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, considerando i superamenti consecutivi del limite e le previsioni del modello SPIAIR per il giorno in corso e i due successivi.

Le misure prevedono il divieto di circolazione, tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30 (compresi i festivi infrasettimanali), in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana, per:

veicoli privati M (M1, M2, M3): benzina, gpl/metano, diesel Euro 0, 1, 2 e diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;

veicoli commerciali N (N1, N2, N3): benzina, gpl/metano, diesel Euro 0, 1, 2 e diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;

ciclomotori e motoveicoli (L1-L7e) non catalizzati, immatricolati prima del 1° gennaio 2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE, oltre ai mezzi Euro 0 e 1.

Sono inoltre previste ulteriori misure per contenere le emissioni. Nelle abitazioni e negli edifici pubblici la temperatura del riscaldamento deve essere ridotta a 18 gradi, con una tolleranza di 2 gradi. In presenza di impianti di riscaldamento alternativi, è vietato utilizzare generatori domestici alimentati a biomassa legnosa con prestazioni inferiori alle 3 stelle; con livello arancione non è consentito l’uso di impianti sotto le 4 stelle.

Le limitazioni resteranno in vigore nelle fasce orarie indicate fino alla diffusione del prossimo aggiornamento Arpav.

Maggiori informazioni sono disponibili sul portale del Comune di Vicenza.