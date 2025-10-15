Infortunio sul Monte Ortigara, escursionista soccorso in elicottero

Enego (VI), 15 ottobre 2025 – Attorno alle 13 il Soccorso alpino dell’Altopiano Sette Comuni è intervenuto sul sentiero 839, poco sotto la cima del Monte Ortigara, per prestare aiuto a un escursionista rimasto ferito.

L’uomo, un 62enne di Verona, faceva parte di un gruppo di quattro persone e avrebbe riportato una sospetta frattura a una caviglia durante l’escursione. Sul posto è stato inviato l’elicottero di Treviso emergenza, che ha individuato il gruppo grazie alle coordinate fornite.

Il tecnico di elisoccorso e il medico, sbarcati con il verricello, hanno raggiunto l’infortunato e prestato le prime cure. Successivamente l’escursionista è stato issato a bordo del velivolo insieme alla compagna e trasportato ad Asiago, dove lo attendeva un’ambulanza per il trasferimento in ospedale.