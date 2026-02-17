BASSO VICENTINO - AREA BERICACRONACA
17 Febbraio 2026 - 15.31

Infortunio sul lavoro in una casa in ristrutturazione: intervengono i pompieri (FOTO)

REDAZIONE
Poco dopo le ore 9 di oggi, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Montegaldella, in via Cittadella, per un infortunio sul lavoro avvenuto al primo piano di un’abitazione in ristrutturazione.
Un uomo è rimasto ferito all’arto superiore mentre stava utilizzando un flessibile da taglio.
Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco dalla Centrale di Vicenza con due automezzi. I soccorritori hanno raggiunto l’infortunato, precedentemente immobilizzato con presidi sanitari, e mediante l’utilizzo dell’autoscala lo hanno trasferito in sicurezza al piano terra, affidandolo quindi al personale sanitario del Suem 118, intervenuto con un’ambulanza e un’automedica.
Il ferito è stato successivamente trasportato in ospedale per le cure del caso.
Presenti sul posto anche i Carabinieri e il personale dello SPISAL per gli accertamenti di competenza.
Le operazioni di soccorso da parte dei Vigili del fuoco si sono concluse dopo circa un’ora.

