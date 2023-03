Incidente nel tratto Vicentino della A4 (con feriti): traffico in tilt

Un incidente avvenuto alle 15 nel tratto fra Montecchio Maggiore e Montebello Vicentino sta causando pesanti disagi nel tratto Vicentino della A4 in direzione Milano. In base alle prime informazioni un furgone si sarebbe ribaltato. Sul mezzo ha impattato un’automobile che viaggiava in prima corsia (vi sarebbero alcuni feriti lievi). Si sono subito formate code in direzione Milano, dal casello di Montecchio a Montebello, con conseguenti disagi sulla viabilità secondaria già in grave difficoltà