Incidente mortale sull’A4: Autocarro tamponato da Tir durante lavori notturni

Un tragico incidente ha causato la morte di un uomo (proveniente dalla Repubblica Ceca) alla guida di un autocarro, avvenuto durante la notte sull’autostrada A4 tra i comuni di Pianiga (Venezia) e Vigonza (Padova). L’incidente si è verificato in un tratto dove erano in corso lavori notturni per la manutenzione stradale, con segnalazioni di rallentamenti dovuti al cantiere.

Sul luogo dell’incidente, oltre alla presenza della Polstrada, sono intervenute squadre dei vigili del fuoco e ausiliari della viabilità del centro operativo di Cav per assistenza e presegnalazione. Le operazioni di soccorso hanno permesso di rimuovere i veicoli coinvolti e ripristinare la normale circolazione entro l’una di notte, limitando le code a meno di 2 chilometri.