Incidente Lastebasse: fuori pericolo i due autisti

Una buona notizia legata all’incidente di mercoledì pomeriggio avvenuto a Lastebasse, dove un’ambulanza della Croce Rossa di Thiene si era scontrata con un autocarro Mercedes intorno alle 15: i due autisti sono entrambi fuori pericolo, tanto che uno dei due è già stato dimesso. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento, fatto sta che il mezzo di soccorso, con a bordo due volontari Cri e un paziente, mentre stava transitando lungo la provinciale si è scontrato con un furgone proveniente dalla corsia opposta. L’impatto è stato violento e ha distrutto la parte anteriore dei due mezzi, incastrando negli abitacoli i due autisti. Trasportati in elisoccorso negli ospedali di Trento e Vicenza, i due non sono in pericolo di vita: il guidatore dell’ambulanza, dopo gli accertamenti dell’ospedale di Santorso, è stato dimesso, mentre resta in osservazione il suo assistito.

Scongiurata quindi la tragedia: le conseguenze peggiori le ha patite l’ambulanza della Croce Rossa, che è andata distrutta. Il Comitato di Thiene ha quindi lanciato una raccolta fondi su www.retedeldono.it per recuperare i fondi per una nuova unità mobile.