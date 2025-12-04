Incidente frontale sul ponte translagunare, un ferito grave estratto dai Vigili del fuoco

Chioggia (VE), 3 dicembre 2025 – Nel tardo pomeriggio, intorno alle 17.30, una squadra dei Vigili del fuoco di Chioggia è intervenuta lungo la SS306 Romea, sul ponte translagunare, per un incidente che ha coinvolto due automobili in transito in direzioni opposte.

A seguito del violento impatto, uno dei conducenti è rimasto intrappolato nell’abitacolo. I Vigili del fuoco hanno utilizzato le attrezzature da estricazione per liberare l’uomo, poi affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118. Il ferito è stato inizialmente trasportato all’ospedale di Chioggia e successivamente trasferito in elicottero a Mestre. Illeso invece l’altro automobilista.

Durante le operazioni di soccorso e i rilievi eseguiti dalla Polizia Locale, la circolazione è stata interrotta in entrambe le direzioni fino alle 19.15. Le cause del sinistro sono al momento in corso di accertamento.