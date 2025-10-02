Incidente davanti a San Marco tra taxi acqueo e vaporetto a Venezia

Venezia, 2 ottobre 2025 – Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi nel bacino di San Marco, davanti all’Hotel Danieli, dove un taxi acqueo è entrato in collisione con un vaporetto ACTV. L’incidente è avvenuto intorno alle 15:15 e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Venezia, con un’Autopompa Lagunare e il nucleo regionale dei sommozzatori.

Fortunatamente il conducente del taxi acqueo non ha riportato ferite e non ha avuto bisogno di cure mediche. Nessuno dei passeggeri del vaporetto è rimasto coinvolto. Per prevenire l’affondamento dell’imbarcazione danneggiata, i Vigili del Fuoco hanno utilizzato una gru per mantenere il mezzo a galla e poi issarlo fuori dall’acqua.

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche la Capitaneria di Porto e le Forze dell’Ordine, che hanno collaborato alle operazioni di messa in sicurezza. L’episodio non ha causato disagi al traffico acqueo, grazie alla pronta gestione dell’emergenza.