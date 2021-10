Esplosione e incendio in una palazzina di Vicenza: si indaga su un uomo (VIDEO)

In aggiornamento

Aggiornamento ore 16.32

Il 50enne residente nell’appartamento e accompagnato dai carabinieri in Caserma sarebbe indagato. Non è esclusa infatti l’origine dolosa dell’incendio e alla base, secondo indiscrezioni, vi sarebbero motivazioni di natura economica.

Aggiornamento ore 12.28

Dopo che sono state domate le fiamme che hanno letteralmente distrutto un appartamento di via Sirtori a Vicenza, con evacuazione di altri 9 appartamenti dello stabile, emergono alcuni dettagli su quanto accaduto. Secondo le prime informazioni nell’appartamento risiede una coppia, con una figlia di 7 anni, in quel momento a scuola. I due avrebbero litigato pesantemente, poi si sarebbero allontanati dalla casa e subito dopo vi sarebbe stata l’esplosione. Mentre i vigili del fuoco stavano domando le fiamme i due sono tornati. L’uomo è stato accompagnato in caserma per verificare le cause dell’accaduto, mentre la compagna inveiva contro di lui (secondo alcune testimonianze). Non si esclude l’origine dolosa.

Ore 11.15

Incendio in corso nel quartiere di San Bortolo a Vicenza. A fuoco un appartamento al secondo piano di una palazzina di via Sirtori, prossima a viale Dal Verme. Le fiammo sono divampate dopo un’esplosione. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Vicenza e la polizia. La palazzina è stata evacuata. Per ora non si hanno segnalazioni di feriti. Dall’appartamento si è levata un’altissima colonna di fumo visibile da tutta la città