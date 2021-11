Inaugurato negozio Geox in centro, con la benedizione di Zaia

“Un centro storico vivo e accogliente è un nostro primario obiettivo di mandato. La pandemia ha solamente rallentato questo processo, ma non ha fiaccato il nostro impegno e nemmeno la tempra degli operatori del territorio. L’arrivo un negozio prestigioso come Geox è un segno concreto di ripartenza, oltre che la prova che Vicenza sa attrarre i marchi di qualità”.

Così il sindaco Francesco Rucco ha commentato l’apertura del nuovo punto vendita di Geox in piazza Biade (il 765° in oltre 100 Paesi nel mondo) alla cui inaugurazione ha preso parte sabato con il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia.

“Non solo all’ombra della Basilica – ha proseguito il sindaco – ma anche in altre parti del centro storico la ripresa del commercio fa ben sperare. Nel tratto di corso Fogazzaro dove abbiamo istituito la ztl, ad esempio, aprirà a breve un pub nell’ultimo spazio rimasto vuoto. Il trend è positivo. E per le ormai prossime feste natalizie il Comune continuerà a far la sua parte, non solo sostenendo i pubblici esercizi e le attività commerciali, ma anche organizzando in sicurezza eventi di qualità, per rendere la città sempre più attrattiva”.