In Veneto il liceo migliore d’Italia

Secondo la nuova classifica di Eduscopio pubblicata oggi dalla Fondazione Agnelli, il liceo migliore d’Italia nel 2025 è il Giovanni Battista Ferrari di Este, in provincia di Padova. Si tratta di un liceo scientifico delle scienze applicate che ha sostituito il latino con l’informatica, raggiungendo quest’anno un punteggio di 94,45/100.

Le scuole con i punteggi più alti si trovano soprattutto in provincia, come lo scientifico Giovenale Ancina di Fossano (Cuneo) con 93,18 punti e il Giorgio Dal Piaz di Feltre (92,65).

Nelle grandi città, Milano vede il liceo Berchet al primo posto tra i classici e il Volta tra gli scientifici. A Bologna svettano il Galvani e il Copernico, a Firenze il Galileo e il Machiavelli, a Napoli il Convitto Vittorio Emanuele II domina sia tra i classici sia tra gli scientifici. Torino premia il liceo Camillo Benso di Cavour fra i classici e l’Edoardo Agnelli tra gli scientifici paritari. A Roma, per l’ottavo anno consecutivo, il miglior liceo scientifico è l’Augusto Righi, mentre al classico il Visconti mantiene la prima posizione seguito dal Mamiani e dal Tasso.

Per questa edizione di Eduscopio, il team della Fondazione Agnelli guidato da Martino Bernardi ha analizzato i dati di 1.355.000 diplomati provenienti da 8.150 scuole italiane nei tre anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, offrendo indicazioni su quanto le scuole abbiano preparato i propri studenti per il percorso universitario.