In Friuli-Venezia Giulia ripristina le Province ad elezione diretta, Zaia: “Ora tornino anche in Veneto”

Via libera definitivo alla riforma dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, con l’approvazione al Senato del disegno di legge costituzionale che reintroduce le Province e gli “enti di area vasta” a elezione diretta. Il voto finale ha registrato 110 favorevoli, 50 contrari e 3 astensioni: Avs ha detto sì, M5s e Pd hanno votato contro, mentre Italia Viva si è astenuta.

La legge, di iniziativa del Consiglio regionale del Fvg, stabilisce anche un numero fisso di 49 consiglieri regionali e modifica le regole sul referendum confermativo relativo a forma di governo e sistema elettorale regionale.

Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, commenta: “Complimenti al Friuli-Venezia Giulia e al Presidente Fedriga per il risultato ottenuto. L’elezione diretta dei rappresentanti degli Enti di Area Vasta restituisce centralità ai territori e ai cittadini, rafforzando la democrazia”.

Zaia sottolinea però la disparità tra Regioni speciali e ordinarie: “Oggi nelle Regioni ordinarie i cittadini non possono eleggere direttamente chi governa le funzioni di Area Vasta. È un tema democratico evidente. Le Province rappresentano la sublimazione della democrazia: i cittadini devono poter eleggere direttamente i propri rappresentanti”.

Secondo Zaia, gli enti provinciali hanno un ruolo strategico nei territori complessi e delicati, con funzioni vicine ai cittadini e capacità di sviluppare progetti concreti e duraturi, come dimostrato storicamente dalla Provincia di Treviso.

“È necessario tornare al più presto alle Province elettive anche nelle Regioni a Statuto ordinario. Rivolgo un appello a tutte le istituzioni affinché si colmi questa disparità e si garantisca a tutti i territori gli stessi strumenti di democrazia e buon governo”, conclude Zaia.