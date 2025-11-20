Imprenditore cade nel canale con l’auto, giovane lo salva in extremis

Un imprenditore padovano è stato tratto in salvo questa mattina nel canale Battaglia grazie al coraggio di un 32enne che si è tuffato in acqua senza esitazione. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11, quando l’uomo, appena uscito dalla storica Villa Molin, ha perso il controllo della sua Toyota Yaris finendo nel corso d’acqua che collega Padova a Battaglia Terme.

L’auto ha iniziato ad affondare rapidamente e l’imprenditore, sotto choc, non riusciva a mettersi in salvo. Elton Zefi, 32 anni, che si trovava di passaggio, si è subito gettato nel canale, riuscendo insieme a un altro testimone a estrarre l’uomo dall’abitacolo. “Non ho pensato a nulla, bisognava fare presto”, ha detto il giovane, che proprio oggi festeggia il compleanno.

L’imprenditore, molto conosciuto per la sua attività nel settore dei recuperi architettonici di pregio, è stato affidato ai sanitari: le sue condizioni, a parte il forte spavento, risultano buone.