Immigrazione, Giovine (FdI): “Medici della Polizia nei CPR per valutare l’idoneità dei rimpatriabili. Pronta proposta di legge”

“Una proposta di legge per prevedere che i medici che devono attestare l’idoneità degli immigrati in attesa di espulsione con la permanenza all’interno dei CPR, siano medici della Polizia di Stato. Troppo spesso – spiega il deputato di Fratelli d’Italia Silvio Giovine – accade che a fronte di un certificato iniziale di compatibilità rilasciato dalle aziende sanitarie locali, ne segua uno successivo rilasciato dai medici dei CPR che attesta l’esatto opposto, con il conseguente rilascio dell’irregolare e compromissione delle procedure di rimpatrio.

Una situazione che pregiudica il lavoro delle forze dell’ordine rimettendo in libertà individui la cui pericolosità per la collettività è stata già appurata. Risulta inoltre del tutto aleatorio il criterio per cui in caso di discordanza tra i pareri dei medici delle aziende sanitarie e quelli del CPR, siano questi ultimi a prevalere.

I medici della Polizia di Stato garantirebbero una valutazione insindacabile che certamente metterebbe fine a incongruenze che rallentano o pregiudicano procedure di allontanamento di soggetti che non hanno alcun diritto di rimanere in Italia. Ciò che è accaduto a Vicenza, con una commerciante costretta a chiudere proprio per queste criticità, non deve più ripetersi. Il testo della proposta di legge in questione è in via di definizione – conclude Giovine – Nei prossimi giorni la depositerò confidando che possa trovare un sostegno trasversale in Parlamento”