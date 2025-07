Imbarcazioni affondate durante la Festa del Redentore: prosegue il recupero (VIDEO)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Continuano anche nei giorni successivi alla Festa del Redentore le operazioni di recupero delle imbarcazioni affondate nella laguna di Venezia. I sommozzatori dei Vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere i natanti finiti sott’acqua, in particolare a causa della rottura di alcune bricole, i tradizionali pali di ormeggio veneziani, spezzate e rimaste sommerse.

Durante la notte tra sabato e domenica, in occasione dei festeggiamenti del Redentore, i Vigili del fuoco hanno effettuato complessivamente 12 interventi. Le operazioni hanno riguardato principalmente il soccorso a persone cadute in acqua e l’assistenza a imbarcazioni in avaria.

Il dispositivo di sicurezza schierato lungo il canale della Giudecca era composto dalla motobarca 1171, due gommoni con sommozzatori, due Autopompe Lagunari, una squadra del Comando di Venezia con funzionario di servizio, due moto d’acqua e il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) con sei operatori specializzati.

Tra gli interventi odierni, anche il recupero di un’imbarcazione affondata nei pressi dell’isola di Poveglia, documentato in un video diffuso dai Vigili del fuoco. Le operazioni di bonifica e recupero continueranno finché non sarà garantita la piena sicurezza della navigazione lagunare.