Il vicentino Patrizio Viero porterà la fiaccola olimpica

Ci sarà anche un vicentino tra coloro che porteranno la fiaccola olimpica per Milano Cortina 2026. L’annuncio è di Patrizio Viero, classe 1978 di Monteviale, che tramite i social oggi ha annunciato: “Un altro sogno che diventa realtà. Avrò l’onore di portare la Fiaccola Olimpica per MIlano-Cortina 2026. Fin da piccolo per me le Olimpiadi sono sempre state qualcosa di magnifico e come molti sportivi avrei voluto poter partecipare a livello competitivo. Poter portare la fiaccola è una parte del sogno, una parte speciale che resterà per sempre con me!”. Viero è uno sportivo da sempre e in particolare negli anni si è dedicato alla disciplina OCR (Obstacle Course Race), di cui le Spartan Race sono le più conosciute a livello mondiale. Si tratta di una corsa trail, che può andare dai 6 ai 15 km, dove sono sempre presenti acqua e fango, e soprattutto gli ostacoli, naturali e artificiali, concepiti per portare a sfinimento mente e corpo degli atleti.

I tedofori per il “Grande Viaggio” della Fiamma Olimpica sono stati quindi selezionati e il percorso inizierà il 6 dicembre 2025 da Roma, con l’arrivo finale allo stadio di San Siro per la Cerimonia di Apertura del 6 febbraio 2026. La grande staffetta olimpica attraverserà l’Italia alla vigilia delle Olimpiadi Milano Cortina. Dai piccoli borghi alle metropoli i tedofori si alterneranno facendo passare di mano in mano la torcia infuocata uno dei simboli più amati dell’Olimpiade. In totale, saranno percorsi 12mila chilometri in 63 giorni, con 60 città di tappa e, soprattutto, 10.001 tra tedofori e tedofore coinvolti. Tra cui, quindi, anche un vicentino.