“Il tempo di attesa è di 76 minuti”, vicentino scioccato dal numero verde Agsm-Aim

Un utente vicentino ci ha contattato per segnalare una piccola disavventura. Ha recentemente scoperto che chiedere informazioni contrattuali a AGMS AIM Energia può comportare un’attesa vicina ad una maratona! Dopo aver chiamato il Servizio Clienti e premuto il tasto 1 per avere chiarimenti sul proprio contratto, la voce registrata lo ha informato che l’attesa stimata sarebbe stata di ben 76 minuti. Sì, avete letto bene: quasi un’ora e mezza per parlare con un operatore umano (dall’Italia). Appena ricevuta la segnalazione abbiamo voluto verificare. In effetti l’attesa, anche nel nostro caso sono stati indicati 76 minuti.

Il cittadino, con la speranza che il tasto 1 attivasse una richiamata automatica, ha deciso di fidarsi e attendere. Risultato: un mix di incredulità, stupore e un po’ di disperazione. “Sono rimasto scioccato” ha commentato, immaginando di dover organizzare il pranzo, una partita a scacchi o forse una piccola pennichella mentre aspettava.