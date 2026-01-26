Il sindaco Possamai incontra la Polizia di Stato e insiste: «Vicenza merita rispetto, sei agenti non bastano!». Sit in dei sindacati davanti alla Questura

Il sindaco Giacomo Possamai ha ricevuto oggi alcuni rappresentanti sindacali della Polizia di Stato di Vicenza per un confronto sulla grave carenza di organico in Questura.

«Sono gli stessi agenti della Polizia di Stato a segnalare come la situazione a Vicenza non sia più sostenibile – ha spiegato il sindaco –. Durante l’incontro, i rappresentanti sindacali hanno sottolineato non solo la necessità che arrivino gli agenti promessi, ma anche le condizioni sempre più difficili in cui sono costretti a operare. L’integrazione di soli sei agenti a fronte di 30 pensionamenti non è accettabile, così come non possiamo più accettare l’alibi secondo cui il nostro territorio, essendo considerato sicuro rispetto ad altre città, non necessiterebbe di ulteriori rinforzi».

«Vicenza merita rispetto – prosegue Possamai –. La sicurezza è prima di tutto una responsabilità dello Stato, che deve garantire sul territorio la presenza degli agenti necessari: ogni cittadino deve percepire lo Stato vicino. Una soglia minima di riferimento dovrebbe essere almeno una volante o radiomobile ogni 25 mila abitanti nelle ore notturne. I sindaci sono tutti allineati su questo tema e, tramite ANCI, abbiamo chiesto un incontro urgente al ministro Piantedosi per ottenere finalmente risposte concrete».

Nel frattempo, a Vicenza è andato in scena un sit-in di protesta dei sindacati di polizia, a seguito delle esigue assegnazioni previste dal nuovo piano del Ministero dell’Interno. Solo sei agenti sono destinati alla Questura berica, comprensiva anche del commissariato di Bassano del Grappa, a fronte di circa 30 pensionamenti previsti nel 2026, situazione che ha fatto definire la città “cenerentola” del Veneto in termini di nuovo organico. I sindacati hanno organizzato una manifestazione itinerante con volantinaggio, incontrando Questore, Sindaco e Prefetto, denunciando che «la mancata assegnazione di un congruo numero di nuovi agenti alla nostra provincia è il preludio a un disastro annunciato. Non si può mantenere alto il livello di sicurezza contando solamente sulla buona volontà di colleghe e colleghi che fanno turni improponibili».