Il padre di Elon Musk accusato di aver abusato sessualmente di cinque bambini della sua famiglia

NEW YORK – L’allontanamento tra Elon Musk e suo padre, Errol Musk, sarebbe dovuto a una serie di gravi accuse di abusi sessuali su minori che il patriarca 79enne avrebbe commesso nel corso degli anni. Lo rivela una lunga inchiesta del New York Times pubblicata martedì 23 settembre, che getta luce su una storia familiare oscura e finora tenuta lontana dai riflettori. L’imprenditore sudafricano sarebbe stato informato dei fatti in diverse occasioni, il che lo avrebbe spinto ad agire con discrezione.

Secondo i documenti di polizia e tribunali, la corrispondenza personale, i rapporti dei servizi sociali e le interviste con i familiari visionate dal quotidiano statunitense, l’ex ingegnere e consigliere comunale di Pretoria, padre di nove figli, è stato oggetto di accuse da parte di cinque dei suoi figli e figliastri per incidenti avvenuti in Sudafrica e California.

Le accuse e i tentativi di intervento

La prima accusa risalirebbe al 1993, quando una figliastra di quattro anni, Jana, raccontò di essere stata molestata. La denuncia, presentata dalla madre, fu poi ritirata nell’ambito di un accordo di divorzio. Ma le segnalazioni non si fermarono: nel corso degli anni, altri membri della famiglia Musk hanno accusato Errol di aver abusato di due delle sue figlie e di un figliastro. Il caso più recente risale al 2023, quando parenti e un assistente sociale hanno cercato di intervenire dopo che il figlio più piccolo, all’epoca di 5 anni, aveva dichiarato che il padre gli aveva palpeggiato i glutei.

L’inchiesta rivela che, all’inizio degli anni 2000, Elon Musk cercò attivamente di proteggere i suoi fratellastri e sorellastre, portandoli brevemente negli Stati Uniti e considerando l’idea di istituire una forma di tutela per loro. Tentò persino di sistemare il padre su una barca ormeggiata nella baia della California, prima di rimandarlo in Sudafrica, un tentativo che si rivelò vano.

Da sempre restio a parlare del rapporto con il genitore, Elon Musk aveva già accennato alle difficoltà familiari. In un’intervista del 2017 a Rolling Stone aveva affermato che il padre aveva fatto “quasi tutto il male che si possa immaginare”. La sua biografia del 2023, scritta dal giornalista Walter Isaacson, descriveva un’infanzia segnata dalla paura e dall’umiliazione, offrendo una nuova e inquietante chiave di lettura per la profonda frattura tra padre e figlio.