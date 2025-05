Il nuovo papa Leone XIV, Possamai: “Lo attendiamo a Vicenza”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

VICENZA – «Il nostro pensiero va a Papa Leone XIV, che fin dalle sue prime parole ha dimostrato di avere profondamente a cuore la pace, così fortemente invocata dal mondo intero». Con queste parole il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, ha commentato l’elezione del nuovo pontefice, salutando con entusiasmo l’inizio del suo pontificato.

«Il suo discorso inaugurale – ha proseguito Possamai – in continuità con il magistero del suo predecessore Francesco, traccia una linea chiara per una Chiesa che guarda al futuro con fede e responsabilità». Il sindaco ha sottolineato l’“animo agostiniano” del nuovo papa, la sua esperienza missionaria e la forte devozione mariana come tratti che lo rendono «un autentico pastore per una Chiesa sempre più universale».

«A Papa Leone XIV – ha concluso – va il nostro più sincero augurio di buon lavoro. E proprio nel segno della sua devozione mariana, lo attendiamo con gioia a Vicenza, magari già in occasione del Giubileo per il seicentesimo anniversario dell’apparizione della Madonna di Monte Berico, che ricorrerà il 7 marzo 2026. Sarebbe per la nostra città un onore immenso».