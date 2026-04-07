Il “lockdown energetico” degli anni ’70: cause, svolgimento e… prepariamoci

Mentre si continua a discutere — anche in Italia — del rischio di un lockdown energetico a causa della guerra in Iran e degli effetti sui mercati del petrolio e del gas, vale la pena guardare a un precedente storico che segnò profondamente l’Occidente: la crisi energetica degli anni ’70.

Cosa scatenò la crisi energetica degli anni ’70

La prima grande crisi energetica iniziò nell’autunno del 1973, quando la guerra dello Yom Kippur tra Israele e i paesi arabi portò a una reazione politica ed economica decisiva. I Paesi produttori di petrolio dell’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) decisero di imporre un embargo alle esportazioni di petrolio verso le nazioni occidentali considerate filoisraeliane e di ridurre le forniture globali.

L’effetto fu immediato: il prezzo del greggio quadruplicò in pochi mesi, mettendo in ginocchio le economie occidentali fortemente dipendenti dal petrolio. In molti Paesi europei e negli Stati Uniti si sperimentarono fenomeni mai visti prima:

File alle pompe di benzina ;

; Rincari vertiginosi del carburante e dell’energia in generale ;

; Politiche di austerity energetica come le celebri “domeniche senz’auto” o limiti alla circolazione privata;

come le celebri “domeniche senz’auto” o limiti alla circolazione privata; Riduzione dell’illuminazione pubblica e chiusura anticipata di negozi e uffici.

Questo periodo viene ricordato come un vero e proprio shock petrolifero che costrinse governi e consumatori a ripensare il loro rapporto con l’energia.

Il termine lockdown energetico non era usato all’epoca, ma molte delle misure adottate si avvicinavano a quello che oggi si potrebbe chiamare razionamento. In concreto, furono introdotte regole e limiti per ridurre il consumo:

Divieto di circolazione dei veicoli privati nei giorni festivi e nelle domeniche ;

; Riduzione degli orari di apertura dei distributori di carburante , con chiusure nei fine settimana;

, con chiusure nei fine settimana; Spegnimento delle luci non essenziali e razionamenti di elettricità ;

; Incentivi all’efficienza energetica e alla ricerca di fonti alternative.

Queste misure furono una risposta necessaria a uno shock improvviso di offerta e costituiscono l’esempio storico più vicino a quello che oggi si definisce lockdown energetico.

Alcune immagini di quel periodo possono sembrare incredibili:

Parcheggi vuoti e strade silenziose in molte città europee nei weekend;

Famiglie che organizzavano la propria vita attorno alle fasce orarie in cui l’energia costava meno;

Dibattiti pubblici sull’idea che il petrolio potesse un giorno finire, spingendo persino scrittori e musicisti a riflettere sull’austerity nei loro lavori culturali.

Negli anni successivi anche altri shock petroliferi — come quello del **1979, causato dalla Rivoluzione iraniana e dalla guerra Iran-Iraq — produssero effetti simili sul mercato energetico globale e sull’economia.

Perché se ne parla oggi

Oggi l’idea di un lockdown energetico torna a circolare per via della guerra in Iran e delle tensioni nel Golfo, che continuano a minacciare le forniture di petrolio e gas e potrebbero portare a restrizioni o razionamenti per evitare il collasso del sistema energetico, secondo alcune analisi.

La dipendenza occidentale da forniture estere, già evidente negli anni ’70, è oggi mitigata da fonti energetiche più diversificate (come gas naturale, rinnovabili e nucleare), ma la paura di shock improvvisi rimane reale. Ecco perché guardare a quel periodo può aiutare a capire cosa potrebbe accadere se dovessero ripetersi scenari geopolitici simili.