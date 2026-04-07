Il “lockdown energetico” degli anni ’70: cause, svolgimento e… prepariamoci
Mentre si continua a discutere — anche in Italia — del rischio di un lockdown energetico a causa della guerra in Iran e degli effetti sui mercati del petrolio e del gas, vale la pena guardare a un precedente storico che segnò profondamente l’Occidente: la crisi energetica degli anni ’70.
Cosa scatenò la crisi energetica degli anni ’70
La prima grande crisi energetica iniziò nell’autunno del 1973, quando la guerra dello Yom Kippur tra Israele e i paesi arabi portò a una reazione politica ed economica decisiva. I Paesi produttori di petrolio dell’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) decisero di imporre un embargo alle esportazioni di petrolio verso le nazioni occidentali considerate filoisraeliane e di ridurre le forniture globali.
L’effetto fu immediato: il prezzo del greggio quadruplicò in pochi mesi, mettendo in ginocchio le economie occidentali fortemente dipendenti dal petrolio. In molti Paesi europei e negli Stati Uniti si sperimentarono fenomeni mai visti prima:
- File alle pompe di benzina;
- Rincari vertiginosi del carburante e dell’energia in generale;
- Politiche di austerity energetica come le celebri “domeniche senz’auto” o limiti alla circolazione privata;
- Riduzione dell’illuminazione pubblica e chiusura anticipata di negozi e uffici.
Questo periodo viene ricordato come un vero e proprio shock petrolifero che costrinse governi e consumatori a ripensare il loro rapporto con l’energia.
Il termine lockdown energetico non era usato all’epoca, ma molte delle misure adottate si avvicinavano a quello che oggi si potrebbe chiamare razionamento. In concreto, furono introdotte regole e limiti per ridurre il consumo:
- Divieto di circolazione dei veicoli privati nei giorni festivi e nelle domeniche;
- Riduzione degli orari di apertura dei distributori di carburante, con chiusure nei fine settimana;
- Spegnimento delle luci non essenziali e razionamenti di elettricità;
- Incentivi all’efficienza energetica e alla ricerca di fonti alternative.
Queste misure furono una risposta necessaria a uno shock improvviso di offerta e costituiscono l’esempio storico più vicino a quello che oggi si definisce lockdown energetico.
Alcune immagini di quel periodo possono sembrare incredibili:
- Parcheggi vuoti e strade silenziose in molte città europee nei weekend;
- Famiglie che organizzavano la propria vita attorno alle fasce orarie in cui l’energia costava meno;
- Dibattiti pubblici sull’idea che il petrolio potesse un giorno finire, spingendo persino scrittori e musicisti a riflettere sull’austerity nei loro lavori culturali.
Negli anni successivi anche altri shock petroliferi — come quello del **1979, causato dalla Rivoluzione iraniana e dalla guerra Iran-Iraq — produssero effetti simili sul mercato energetico globale e sull’economia.
Perché se ne parla oggi
Oggi l’idea di un lockdown energetico torna a circolare per via della guerra in Iran e delle tensioni nel Golfo, che continuano a minacciare le forniture di petrolio e gas e potrebbero portare a restrizioni o razionamenti per evitare il collasso del sistema energetico, secondo alcune analisi.
La dipendenza occidentale da forniture estere, già evidente negli anni ’70, è oggi mitigata da fonti energetiche più diversificate (come gas naturale, rinnovabili e nucleare), ma la paura di shock improvvisi rimane reale. Ecco perché guardare a quel periodo può aiutare a capire cosa potrebbe accadere se dovessero ripetersi scenari geopolitici simili.