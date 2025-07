Il Festival Visioni di Danza a Montecchio Maggiore

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Al Castello di Romeo in anteprima il nuovo spettacolo della Compagnia Naturalis Labor

Giovedì 17 luglio, saranno tre le compagnie di danza protagoniste.

È dedicato alle fatiche e alla felicità di arrivare in vetta, il nuovo spettacolo “On the Mountain” su concept di Luciano Padovani, che la Compagnia Naturalis Labor presenterà in anteprima nazionale giovedì 17 luglio, con inizio alle 21.15, al Castello di Romeo a Montecchio Maggiore, nell’ambito del festival Visioni di Danza (la nuova rappresentazione gode del sostegno di Mic/ Regione Veneto/Comune di Vicenza, in collaborazione con Circuito Sicilia Danza). La performance con Maria Farina, Alice Risi, Elisa Spina, Roberta Piazza e Matteo Esposito è l’avventura di cinque alpinisti e di come, uniti, si possano affrontare le difficoltà della scalata, evidente metafora della vita: la cima è là che aspetta.

La serata sarà aperta dalla Compagnia EM Plus, che presenta “How to_Just another Bolero”, concept, coreografia e performance di Emanuele Rosa e Maria Focaraccio, una coproduzione C&C company, S’Ala, progetto vincitore di “Call from the Aisle 2021” e di Start and Go (Comune di Genova). Il duetto si sviluppa sulle celeberrime note del “Boléro” di Ravel. Gli interpreti sono costretti in uno spazio angusto ma familiare, dove sembrano aver dimenticato la propria natura, i rispettivi ruoli e le norme di comportamento per una pacifica coesistenza, tra toni a volte drammatici e a volte ironici.

A seguire “Corpo”, di e con Davide Angelozzi e Elda Bartolacci di Dacru Dance: un invito a riconnettersi con un corpo che ha smesso di vivere in natura da molto tempo, evidenziando la necessità di ritrovarne il legame (produzione Naturalis Labor, con il sostegno di MiC / Regione Veneto / Comune di Vicenza).

Biglietti in vendita presso la biglietteria del Castello di Romeo la sera dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio (tel. 0444 492259); su vivaticket come abbonamento che racchiude tutti e tre gli spettacoli; online su arteven.it, vivaticket.com e relativi punti vendita. In caso di pioggia lo spettacolo sarà annullato. Info: www.visionididanza.org; www.facebook.com/visionididanza.