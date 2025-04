Il cordoglio del vescovo Giuliano per papa Francesco

Dopo aver appreso la notizia del ritorno alla casa del Padre di papa Francesco, il vescovo Giuliano ha dichiarato: “Con profondo dolore ho appreso che Papa Francesco ha concluso la sua vita terrena per celebrare definitivamente la Pasqua con il Signore. Sulla Sua Parola, aveva lasciato tutto per servire la Chiesa, sempre con una speciale predilezione per i piccoli e per i poveri del mondo.

In un tempo di grandi mutamenti Papa Francesco è stato gioioso testimone del Vangelo, pastore pieno di compassione a favore degli “scartati”, strenuo difensore del creato, audace nel dialogo tra le religioni, indefesso artigiano di pace. Egli ha guidato la Chiesa continuando la riforma avviata dal Concilio Vaticano II specialmente con l’impulso della sinodalità.

In questi giorni pasquali pieni di speranza, affidiamo Papa Francesco alla bontà di Dio, a quella misericordia di cui è stato appassionato cantore, nella certezza che lo accoglierà quale “servo fedele” insieme al Poverello di Assisi di cui aveva scelto il nome. Siamo riconoscenti a Dio per averci dato una guida così grande nella fede e nell’amore, un pastore esemplare, che ha visitato i carcerati, accolto i migranti, vestito i poveri, nutrito gli affamati e gli assetati, difeso gli ultimi, come Gesù chiede di fare.

Non possiamo dimenticare la vicinanza alle nostre diocesi del Triveneto con le sue recenti visite a Venezia, Verona e Trieste e la sua speciale empatia verso i giovani ricordando loro – come fece a Lisbona nel 2023 – che “nella Chiesa c’è posto per tutti, per tutti”.

Chiedo che in tutte le parrocchie e nelle comunità religiose si intensifichi la preghiera per Papa Francesco durante questi giorni. Si favoriscano anche momenti di preghiera personale, nelle famiglie, associazioni e movimenti, in comunione tra di noi e con la Chiesa universale. Invito i malati e i sofferenti, che non potranno partecipare alle celebrazioni ad unirsi con la preghiera del Rosario al corale suffragio di tutta la Chiesa”.

INDICAZIONI DEL VICARIO GENERALE

PER LE PARROCCHIE E LE COMUNITA’ DELLA DIOCESI DI VICENZA

Suono delle campane

Tutti i giorni fino alle esequie di Papa Francesco nelle parrocchie e comunità alle ore 18 si suoni a rintocchi la campana maggiore per un tempo conveniente, oppure si adatti il suono che viene solitamente utilizzato per annunciare il “transito” di un fedele.

Celebrazione diocesana

Mercoledì 23 aprile alle ore 18 in Cattedrale a Vicenza il vescovo Giuliano presiederà una Santa Messa di suffragio per Papa Francesco. Sono invitati soprattutto i fedeli insieme ai presbiteri, diaconi, consacrati del vicariato urbano.

Nella liturgia

Durante la Sede vacante e fino all’elezione del nuovo Sommo Pontefice nella Preghiera Eucaristica e nelle intercessioni della Liturgia delle Ore si dovrà omettere il nome del Papa. In modo esemplificativo, si riportano le diciture per le Preghiere Eucaristiche II-III:

Preghiera Eucaristica II

Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra: rendila perfetta nell’amore

in unione con il nostro vescovo Giuliano, i presbiteri e i diaconi.

Preghiera Eucaristica III

Conferma nella fede e nell’amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra: il nostro vescovo Giuliano, l’ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento.

Tutte le comunità cristiane sono invitate a pregare per l’anima di Papa Francesco nella celebrazione dell’Eucaristia e nelle Liturgia delle Ore.

Durante l’Ottava di Pasqua si celebra la Messa del giorno, negli altri giorni si può utilizzare il formulario per la Messa dei defunti «per il Papa». Nelle preghiere Eucaristiche si aggiunga il ricordo del Papa nelle intercessioni per i defunti. Nella preghiera dei fedeli si inserisca una particolare intenzione per Papa Francesco.

Nella preghiera universale della Messa e nelle preci della Liturgia delle Ore si potrà aggiungere una delle seguenti intercessioni:

– Dio Padre di misericordia, accogli nella Gerusalemme del cielo il tuo servo e nostro Papa Francesco: concedigli di contemplare in eterno il mistero che ha fedelmente servito sulla terra. Preghiamo.

– Pastore eterno, concedi a Papa Francesco la gioia di contemplare in eterno il tuo volto e donagli il premio promesso ai tuoi servi fedeli. Preghiamo.

– Ti ringraziamo o Signore, per il ministero di Papa Francesco e per il dono che egli è stato per la Chiesa e per l’umanità: possa ora partecipare in pienezza alla gioia della Gerusalemme celeste. Preghiamo.

– Per Papa Francesco: il Signore Risorto lo accolga nella dimora della luce e della pace. Preghiamo.

– Per il defunto Papa Francesco: perché il supremo Pastore, che sempre vive per intercedere per noi, lo accolga nella sua pace. Preghiamo.

In allegato:

– foto della visita ad limina a Roma dei vescovi del Triveneto, febbraio 2024

– foto del 25 aprile 2024 in occasione dell’incontro tra papa Francesco e l’Azione Cattolica Italiana