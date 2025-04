Il Comune di Vicenza firma protocollo con associazioni antifasciste in vista del 25 aprile

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

È stato sottoscritto oggi, lunedì 14 aprile, nella Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino, un protocollo d’intesa tra il Comune di Vicenza e il Forum delle associazioni antifasciste, composto da Anpi, Avl, Anei, Aned e Circolo culturale “Toni Giuriolo” in occasione dell’80° anniversario della Liberazione. Alla conferenza stampa erano presenti il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e le associazioni firmatarie, a testimonianza del rinnovato impegno condiviso per la valorizzazione della memoria storica, dei valori democratici e della Resistenza.

«Abbiamo presentato oggi le iniziative messe in campo assieme al Forum delle associazioni partigiane e antifasciste, e all’Istrevi, in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione – le parole del sindaco Possamai -. Oltre alla giornata del 25 aprile, in cui sarà Walter Veltroni l’oratore ufficiale in Piazza dei Signori, saranno tante altre le iniziative in programma, come le presentazioni di libri e i momenti culturali, e addirittura percorsi in città per conoscere i luoghi della resistenza. Oggi, a 80 anni dalla liberazione del nostro Paese dal nazifascismo, ha un valore ancora più importante fare memoria e ricordo: la battaglia per la libertà è infatti una battaglia che prosegue, e che deve sempre animare l’impegno della nostra società».

La firma del protocollo apre il calendario delle iniziative che il Comune di Vicenza, insieme al Forum e a Istrevi (Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Vicenza), promuove in occasione dell’80° anniversario della Liberazione, che culmineranno nella cerimonia istituzionale del 25 aprile, quest’anno arricchita dall’orazione ufficiale di Walter Veltroni, già sindaco di Roma, scrittore e profondo conoscitore della storia repubblicana.

Si inizierà giovedì 17, alle 17.30, in sala Stucchi a Palazzo Trissino, con il convegno sul tema “Il 25 aprile: Storia e significato”, con lo storico Luca Baldissara e con Albertina Soliani, Presidente dell’Istituto Cervi e vicepresidente nazionale dell’Anpi.

Venerdì 25 aprile, alle 11, in piazza dei Signori, ci sarà la cerimonia istituzionale dell’80esimo anniversario della Liberazione.

Lunedì 28 aprile, alle 11, prevista in Loggia del Capitaniato, gli studenti delle scuole superiori e i cittadini leggeranno delle lettere di condannati della Resistenza italiana e vicentina. Evento, organizzato da Istrevi, in collaborazione ocn Anpi, Avl, Fiap, Aned e Anei.

Lunedì 28 aprile, a mezzogiorno, con partenza sempre dalla Loggia del Capitaniato, è previsto un percorso sui luoghi della Resistenza in città, organizzato da Istrevi.

Venerdì 9 maggio, alle 18, al B55, previsto il videopodcast sulla famiglia Fraccon, con autori gli studenti dell’Università di Padova e gli studenti dell’IIS Boscardin, che sarà reperibile sulla pagina youtube di Istrevi. L’evento è organizzato proprio da Istrevi.

Giovedì 15 maggio, alle 17.30, a palazzo Cordellina, l’Anpi organizza la presentazione del libro: “La guerra partigiana in Italia. 1943-1945”, a cura di Filippo Focardi e Santo Peli. Discute con gli autori Renato Camurri (Istrevi). Introduce l’incontro Chiara Bonini di Anpi giovani.

Lunedì 19 maggio, alle 20.45, è invece prevista al Cinema Odeon la proiezione in anteprima assoluta del film “La religione della libertà” (2025, 40′) sulla vita di Antonio Giuriolo. A seguire dibattito con gli autori Marco Zuin e Giulio Todescan. L’evento è organizzato da Istrevi.

Giovedì 22 maggio, alle 18, alla libreria Galla, l’Anpi organizza la presentazione del libro: “A Roma non ci sono le montagne”. Il romanzo di via Rasella: lotta, amore e libertà” di Ritanna Armeni.