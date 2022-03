Il Comune di Sovizzo apre un Conto Corrente dedicato all’Emergenza Ucraina

L’Amministrazione Comunale di Sovizzo, nell’ambito delle iniziative organizzate a sostegno delle popolazioni dell’Ucraina colpite dal conflitto in corso, ha aperto presso Unicredit Banca un Conto

Corrente dedicato.

Qualunque persona che fosse interessata è libera di versare il proprio prezioso contributo, con causale “EMERGENZA UCRAINA”, utilizzando il seguente Iban:

IT 05 P 02008 60770 000106369058.

“Nessuno può restare indifferente di fronte alle atrocità che interessano l’Ucraina. Come Amministrazione stiamo facendo il massimo per permettere ai nostri concittadini di adoperarsi concretamente ed aiutare queste popolazioni” incalza Paolo Garbin, Sindaco del Comune, e

conclude: “Per tutti i profughi, le madri ed i bambini che stanno vivendo questa drammatica situazione, anche se piccolo, qualunque aiuto può fare la differenza!”