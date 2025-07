Il Comitato San Felice in Comune: no al doppio senso per gli autobus da viale Roma e viale Milano

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il Comitato San Felice, nella giornata di ieri 1 luglio 2025, è stato ricevuto in Comune da una delegazione composta dal Sindaco Giacomo Possamai e dall’Assessore Cristiano Spiller.

All’incontro hanno preso parte anche rappresentanti delle Vetrine del Centro Storico, che sostengono pienamente le istanze del Comitato, oltre a numerosi cittadini.

Durante il confronto, sono state ribadite e dettagliate le motivazioni che portano il Comitato a dire NO al doppio senso di marcia degli autobus nel tratto di Corso SS. Felice e Fortunato compreso tra Viale Roma e la rotatoria di Viale Milano. Le principali criticità evidenziate sono:

• Eliminazione di parcheggi e pista ciclabile: la soppressione di questi spazi, fondamentali per la clientela, avrebbe un impatto immediato e diretto sulle numerose attività commerciali, molte delle quali storiche, mettendo a rischio la loro sopravvivenza.

• Rischio chiusura negozi e degrado urbano: la perdita di esercizi commerciali comporterebbe inevitabilmente un aumento del degrado nella zona, che attualmente rappresenta un’isola di vivacità e presidio sociale nel cuore della città.

• Aumento del traffico e impatti sulla qualità della vita: l’introduzione del doppio senso per i mezzi pubblici, inclusi i nuovi autobus elettrici, si tradurrebbe in circa 200 transiti aggiuntivi al giorno, aggravando la situazione del traffico e incidendo negativamente sulla qualità della vita dei residenti e sulla tenuta urbanistica e architettonica dell’area.

• Effetti su tutta la città: il rischio è che anche questa parte del centro storico si trasformi come altre aree già in difficoltà, quali via Napoli e Viale Milano, dove il degrado e la criminalità stanno già compromettendo la vivibilità cittadina.

Il Comitato ha inoltre chiarito che non sussistono oggettive impossibilità tecniche alla modifica del percorso degli autobus: la proposta alternativa di far transitare i nuovi mezzi su Viale Milano e Viale Roma, con ritorno sullo stesso tracciato, è praticabile e richiederebbe solo minime modifiche all’attuale piano di intervento su piazza De Gasperi. Questa soluzione consentirebbe di tutelare sia gli interessi di commercianti e residenti sia il bene comune dell’intera città.

Le preoccupazioni del Comitato sono condivise da un numero crescente di cittadini, commercianti e associazioni di categoria, tra cui Ascom e Confesercenti, che hanno già formalizzato la richiesta di un tavolo di confronto urgente con l’Amministrazione comunale per trovare una soluzione alternativa e sostenibile.

Il Comitato San Felice sottolinea come la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali siano principi fondamentali, più volte richiamati anche dall’attuale amministrazione Possamai, che nei primi mesi di mandato ha dichiarato di voler “liberare le energie della città” e favorire il dialogo con comitati e privati per una gestione condivisa degli spazi urbani e delle scelte strategiche sulla mobilità. Tuttavia, la decisione di procedere con il doppio senso degli autobus appare in contrasto con questi intenti, poiché non tiene conto delle istanze emerse dal territorio e delle ripercussioni concrete sul tessuto sociale ed economico.

Il Comitato ribadisce la necessità di difendere un territorio che non può essere sacrificato per scelte incomprensibili e invita l’Amministrazione sia a un dialogo costruttivo per il futuro della città e delle sue attività storiche che a un concreto ripensamento delle attuali intenzioni.

Noi siamo pronti a collaborare. Ma siamo pronti anche a difendere le nostre motivazioni in ogni legittima e possibile sede.