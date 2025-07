Il comico Manera derubato dello zaino in treno dopo lo spettacolo in Veneto: l’appello su Radio 24

Brutta disavventura per il comico Leonardo Manera, vittima di un furto sul treno dopo il successo dello spettacolo tenuto alla Loggia dei Cavalieri di Treviso. Il furto è avvenuto sulla tratta ferroviaria tra Mestre e Padova, mentre l’artista stava rientrando al termine della serata.

A raccontare l’episodio è stato lo stesso Manera durante la trasmissione Uno, Nessuno, Centomilan in onda su Radio 24. Il cabarettista – noto al grande pubblico per le sue apparizioni a Zelig – ha spiegato che il furto è avvenuto in pochi istanti di distrazione: lo zaino, appoggiato su un sedile, è stato afferrato da un uomo descritto da alcuni testimoni come vestito con una canottiera. Il ladro si è spostato rapidamente verso un’altra carrozza e sarebbe sceso alla stazione di Padova prima che Manera potesse rendersi conto dell’accaduto.

«Quando me ne sono accorto era già troppo tardi. Il controllore non ha potuto fare nulla», ha raccontato il comico, che ha poi sporto denuncia e rivolto un appello pubblico: «Se qualcuno trovasse uno zaino nei pressi della stazione di Padova, per favore lo consegni alla polizia».