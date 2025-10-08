Igort porta “I dispacci di Delmore” a Vicenza: prima assoluta

Il 78° Ciclo di Spettacoli Classici con la direzione artistica dei fondatori del Teatro delle Albe Ermanna Montanari e Marco Martinelli presenta in Prima Assoluta domenica 12 ottobre alle ore 21.00al Ridotto del Teatro Comunale I dispacci di Delmore, la nuova creazione di un artista apprezzato in tutto il mondo e in grado di muoversi abilmente fra diversi ambiti espressivi: Igor Tuveri, meglio conosciuto come Igort, fra i grandi maestri del fumetto d’autore internazionale, protagonista della scena indie italiana degli anni ’80 (con le sue opere pubblicate nelle maggiori riviste come Frigidaire, Alter Alter e Linus, di cui oggi è direttore), esponente di spicco del graphic journalism ma anche regista, sceneggiatore e musicista.

Non a caso I dispacci di Delmore è un progetto in bilico fra reading e immersione nella musica in dialogo con le videoproiezioni. L’opera è una riflessione sul sogno americano – sul suo mito e sulla sua decadenza – ispirato da Delmore Schwartz, poeta e scrittore statunitense, autore fra le altre cose di Nei sogni cominciano le responsabilità, capolavoro della short fiction americana, un’opera innovativa che mette al centro introspezione psicologica, riflessioni sulla famiglia, sul sogno americano e sull’identità ebraica. Delmore Schwartz ha influenzato scrittori come il Premio Nobel Saul Bellow (che si ispirò a Schwartz per la scrittura del romanzo Il dono di Humboldt)e Philip Roth, per citarne soltanto alcuni; e fu mentore di Lou Reed che gli dedicò due canzoni, European Son e My House.

Da questo punto di partenza, un affresco di parole e suoni che riguardano alcune personalità di spicco della cultura americana del secondo Novecento, molto diverse tra loro ma accomunate dal fatto di essere tessere dello stesso mosaico: poeti e artisti fuori dagli schemi, indipendenti dal mainstream, la cui influenza è ancora presente in tutta la cultura contemporanea. E ad alcune di queste personalità Igort ha dedicato i suoi brani usciti nel 2024 che verranno eseguiti durante lo spettacolo.

Fra questi, le poetesse e amiche Sylvia Plath e Anne Sexton, illustri esponenti della poesia confessionale, che nei loro versi hanno affrontato temi come la depressione e l’ansia, il suicidio, la sessualità e la maternità, la rabbia e il conflitto con la figura paterna, portando alla luce l’esperienza femminile in modo crudo e diretto

Artisti come il padre della pop art Andy Warhol, che rivoluzionò l’arte contemporanea celebrando la cultura di massa e mettendo in discussione l’originalità e autenticità dell’opera d’arte, e scrittori radicali come William Burroughs, fra i più controversi autori del XX secolo, figura centrale della beat generation e maestro della scrittura sperimentale, anche grazie all’invenzione della tecnica del cut-up che influenzò anche la musica rock. Un autore segnato da una vita turbolenta, fatta di eccessi e genialità, di droghe e di attrazione verso gli ambienti più marginali. Ancora oggi un vero punto di riferimento mondiale per la cultura underground.

Cantanti e musicisti che hanno scritto la storia del rock come Alan Vega, prima artista visivo e poi, votato alla musica, fondatore dei Suicide, band pioniera che anticipò generi come il punk, l’electro, l’industrial e la no wave: un vero Elvis in chiave decadente che sul palco esibiva una teatralità inquietante fatta di occhiali scuri, giacca di pelle e microfono tenuto in mano come un coltello. E soprattutto Lou Reed, il magnifico e malinconico cantore di quella New York degli anni ’60 e ’70, crocevia di artisti, ribelli e outsider, laboratorio in cui si mescolavano arte e sesso, musica e droga. Un contesto in cui Reed fondò insieme a John Cale i celebri Velvet Underground, una band che rivoluzionò i dettami del rock.

Icone come l’algida modella Nico, star della Factory di Warhol dove incontrò proprio Reed, diventando voce dei Velvet per due album. Una figura dalla fortissima personalità che influenzò la cultura poetica e musicale dagli anni’70 in poi ed ebbe rapporti turbolenti e profondi con artisti come Iggy Pop, Jim Morrison e Brian Jones.

E, infine, figure affascinanti e tragiche come la star di inusuale bellezza della golden age del cinema porno Kandi Barbour, la cui esistenza fu segnata da luci e ombre, successo e miseria: dopo una folgorante ascesa, con l’avvento dell’home video che fece crollare l’industria dell’intrattenimento per adulti (un’epoca magistralmente raccontata nel film Boogie Nights di Paul Thomas Anderson), visse come senza tetto, cadde nella depressione e nella dipendenza da alcol e droghe, fino ad essere trovata morta, per strada nei pressi di un cavalcavia di San Francisco, il 18 gennaio 2012.

di e con Igort

musica, disegni, regia Igort

sound design Luciano Graffi

light designer Luca Pagliano

contributi video a cura di Eduardo Servillo

Il 78° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza con la direzione artistica di Ermanna Montanari e Marco Martinelli, con ben 7 prime assolute su 9 progetti in programma – firmati da alcuni dei più alti esponenti dell’espressione artistica e culturale del panorama italiano, di generazioni e linguaggi diversi – si svolge dal 25 settembre al 22 ottobre: è un progetto del Comune di Vicenza,in collaborazione con l’Accademia Olimpica e la Biblioteca civica Bertoliana, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione del Veneto,il coordinamento artistico del Centro di Produzione Teatrale La Piccionaia e il coordinamento generale della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. Il 78° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico è sostenuto come sponsor da Agsm Aim e Burgo Group.

giovedì 25 settembre ore 21 | Basilica Palladiana

Alot | VENI, a goodbye

Prima Assoluta

venerdì 26 e sabato 27 settembre ore 21 | Teatro Olimpico

Roberto Latini | Ànghelos

Prima Assoluta

mercoledì 1° ottobre ore 21 | Teatro Olimpico

Salvatore Sciarrino | Il novello Perseo

Prima Esecuzione Assoluta

sabato 4 ottobre ore 21 | Teatro Olimpico

Marco Martinelli | Lisistrata

con gli adolescenti di Pompei, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Vicenza

Prima Regionale

giovedì 9 e venerdì 10 ottobre ore 21 | Teatro Olimpico

Claudia Castellucci | Ballo Improprio

Prima Assoluta

domenica 12 ottobre ore 21 | Teatro Comunale – Sala del Ridotto

Igort | I dispacci di Delmore

Prima Assoluta

sabato 18 e domenica 19 ottobre ore 21 | Teatro Olimpico

Anagoor |Baccanti

Prima Assoluta

martedì 21 ottobre ore 21 | Teatro Astra

Masque Teatro | Voodoo

mercoledì 22 ottobre ore 21 | Teatro Olimpico

Vinicio Capossela | Nel bosco di latte – Voci, canzoni, storie, narrazioni attorno all’opera di Dylan Thomas

Prima Assoluta

Farsi Luogo. 440 anni di incontri all’Olimpico

Parlamenti d’Autunno | Palazzo Cordellina

a cura di Marco Sciotto

sabato 27 settembre ore 18 Luca Doninelli

sabato 4 ottobre ore 18 Silvia Ronchey e Christina Nakou

venerdì 10 ottobre ore 18 Antonio Attisani e Laura Mariani

sabato 18 ottobre ore 18 Antonio Moresco





Convegno della critica | Teatro Astra

a cura di Roberto Cuppone e Oliviero Ponte di Pino

martedì 9 ottobre ore 15-18

Per Goffredo Fofi | Teatro Astra

incontro con Rodolfo Sacchettini e Lorenzo Donati

martedì 21 ottobre ore 22

