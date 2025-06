I sindaci di Vicenza, Padova e Verona a Bruxelles: “Servono investimenti diretti per casa e ambiente”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

BRUXELLES / VICENZA, 4 giugno 2025 – Un fronte comune per chiedere all’Unione Europea più attenzione e risorse dirette per le città, a partire da casa e ambiente. I sindaci di Vicenza, Giacomo Possamai, di Verona, Damiano Tommasi, e di Padova, Sergio Giordani, sono stati protagonisti di una missione a Bruxelles per portare all’attenzione delle istituzioni europee le urgenze dei territori urbani italiani.

Durante la due giorni nella capitale dell’UE, i tre primi cittadini hanno partecipato al Parlamento Europeo a un incontro sul tema “L’Europa dei territori più sostenibile e inclusiva”, organizzato dal gruppo S&D, e sono stati ricevuti dalla Commissione Clima.

Emergenza casa e fondi di coesione

«L’emergenza abitativa non riguarda più solo chi è in difficoltà estrema, ma anche chi ha un reddito medio e fatica a trovare casa – ha dichiarato Giacomo Possamai –. Abbiamo chiesto una riforma dei fondi di coesione che consenta investimenti diretti alle città, in particolare per l’edilizia pubblica e sociale. Le città devono diventare attori centrali nella programmazione europea».

Ambiente e mobilità: servono direttive chiare

Sulla questione ambientale, Damiano Tommasi ha posto l’accento sulle difficoltà della Pianura Padana, una delle aree più inquinate d’Europa: «Nonostante l’impegno delle nostre città, molto dipende ancora da mobilità sostenibile, rinnovo del parco veicoli e riqualificazione energetica degli edifici. Abbiamo ribadito che i Comuni sono pronti a fare la loro parte, ma servono risorse certe e strumenti operativi».

Il dialogo con l’Europa

«Il confronto diretto tra le città e le istituzioni europee è cruciale – ha sottolineato Sergio Giordani –. Le sfide dell’abitare, dell’energia e della sostenibilità si vincono solo se l’Europa ascolta le istanze che arrivano dai territori e dà fiducia a chi li governa quotidianamente».

Incontri istituzionali

I sindaci hanno dialogato con figure chiave delle istituzioni europee, tra cui Annalisa Corrado (europarlamentare Pd e promotrice dell’evento), Agnese Papadia (Gabinetto del Commissario all’Energia Dan Jørgensen), Irene Tinagli (Presidente della Commissione speciale sulla crisi abitativa UE), Giulio Volpi (Policy coordinator DG CLIMA), e Michele Sansoni (LIFE Energy – CINEA). Tra gli altri, anche Johannes Ten Broeke (head of cabinet) e Ignazio Cocchiere (policy assistant) della Commissione Clima.

I tre sindaci veneti hanno infine ribadito la disponibilità delle amministrazioni locali ad assumere un ruolo strategico nella gestione diretta dei fondi europei, sulla base dell’esperienza maturata con il PNRR, per realizzare politiche concrete che rispondano alle reali esigenze delle comunità.