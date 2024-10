I Simple Minds in Veneto la prossima estate

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Dopo l’enorme successo del Global Tour 2024 che li ha visti protagonisti nel nostro paese con sei date sold out, a grande richiesta i Simple Minds arrivano in Italia nel 2025, martedì 15 luglio all’Arena di Verona, giovedì 24 al Lucca Summer Festival e domenica 27 luglio al Teatro Antico di Taormina.

Formatisi negli anni Settanta e chiamati così da un testo – “so simple minded” – del celebre singolo di David Bowie del 1972 The Jean Genie, i Simple Minds sono diventati uno dei gruppi di maggior successo provenienti dal Regno Unito, vendendo oltre 60 milioni di dischi in tutto il mondo, con singoli al numero uno su entrambe le sponde dell’Atlantico e album al numero uno in tutto il mondo, tra cui cinque album al numero uno nel Regno Unito: Sparkle In The Rain (1984), Once Upon A Time (1985) e Street Fighting Years, oltre alla registrazione del concerto Live In The City Of Light (1987) e alla compilation Glittering Prize 81/92.

ANSAVENETO