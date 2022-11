Gli studenti delle scuole medie dell’Alta Valle del Chiampo campioni nazionali di scacchi

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Ungaretti di Altissimo hanno vinto lo scoros weekend il Trofeo Nazionale Scacchi Scuola 2022, nella categoria medie maschile/mista. Il prof. Dario Dal Bianco, che è anche istruttore della Federazione Scacchi Italiana, racconta così una vittoria che resterà negli annali dell’istituto dell’Alta Valle del Chiampo: “È stata una vittoria frutto anche della grande disponibilità del territorio. In primis, la Dirigente dell’IC Ungaretti, prof.ssa Lucia Grieco e il suo Vicario, prof. Vittorio Trifoglio, hanno creduto negli scacchi come strumento per incrementare la logica e le relazioni, inserendo tra i progetti dell’Istituto un modulo di trenta ore riservato a questa disciplina e acquistando scacchiere, libri e orologi da torneo. Poi il Circolo Culturale di Molino di Altissimo, grazie alla grande disponibilità del Presidente Miro Monchelato, ha permesso che i giovani giocatori si allenassero insieme al loro istruttore anche al di fuori dell’ambiente scolastico”. Il prof. Dal Bianco ha seguito i ragazzi a partire dall’insegnamento delle regole ufficiali fino all’apprendimento dei vari temi tattici e strategici, grazie ad un metodo “ibrido”, costituito da lezioni dal vivo e da un corso apposito su piattaforma Google classroom, contenente centinaia di esercizi da lui appositamente realizzati. I ragazzi, poi, si sono appassionati al gioco e alcuni di loro hanno iniziato a partecipare ad alcune iniziative di ampio respiro (un Camp estivo di scacchi e vari tornei nel vicentino) messe in campo dalla Asd Scacchi Berici. Ma veniamo alla vittoria, raccontata dal prof Dal Bianco stesso: “Lo svolgimento della gara è stato il medesimo della Fase Regionale online, con le rappresentative scolastiche impegnate in tornei individuali e con i giocatori schierati in apposite postazioni dell’aula informatica dell’Istituto. La regolarità del gioco online è stata garantita da una stretta videosorveglianza, curata dal Direttivo nazionale”. Le squadre qualificate erano in tutto 79: i ragazzi hanno superato le rappresentative di Lecce, Siena, Prato, l’altra squadra vicentina Lusiana Conco, Bari e Potenza. “I ragazzi sono stati veramente bravissimi – prosegue il professore – nell’impegno e nell’atteggiamento. Hanno saputo vivere con equilibrio vittorie e sconfitte e hanno dimostrato di saper fare tesoro dei propri errori, per migliorare il gioco e la propria tenacia. Questo l’elenco dei giocatori – conclude – a cui va tutto il nostro plauso: (fasi regionali) Davide Falzi e Rosa Roncari; (fasi nazionali) Emiliano Stecco (1° anche nell’individuale), Raffaele Rancan (3° nell’individuale), Alberto Cazzola, Giulio Xompero, Francesco Santolin, Enea Soldà”.

Nelle foto: alcuni momenti delle sfide tra studenti