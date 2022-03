Gli sfilano la collanina in disco: rapinato minorenne

Durante la festa di Carnevale, un minorenne è stato rapinato alla discoteca Liv di Bassano, la sera di sabato 26 febbraio. L’evento aveva richiamato tantissimi giovani bassanesi, accorsi per una festa per la tradizionale ricorrenza; a mezzanotte, la vittima, uno studente di 17 anni, ha sentito un forte strattone al collo mentre ballava vicino al dj; quindi, ha intravisto una persona che gli ha strappato la catena per poi dileguarsi. Vani i tentativi di raggiungerlo. Andato dai gestori, questi hanno subito allertato la sicurezza e le forze dell’ordine. Le indagini del commissariato di polizia sono ancora in corso. I proprietari del locale rinforzeranno le misure di sicurezza interna e comunque invitano a non presentarsi con oggetti di grande valore nel locale: la catena del ragazzo, un regalo dei genitori, valeva 800 euro. Lo riporta il Giornale di Vicenza.