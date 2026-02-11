Giovine “Associazione oncologica San Bassiano modello di solidarietà, assistenza e formazione. Presentato docufilm”

“Presentato stamane presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati il Docufilm “La scuola delle emozioni – ricamare relazioni” a cura dell’Associazione Oncologica San Bassiano-Onlus, realtà più unica che rara che con dedizione instancabile, professionalità e competenza, accompagna pazienti e famiglie nell’affrontare il difficile percorso della malattia, andando di fatto a migliorarne sensibilmente la qualità della vita.

Il docufilm rappresenta un’opera intensa e toccante, che apre le porte di un luogo unico: la sede dell’Associazione dove, tra le mura di un ex scuola elementare, le aule sono diventate spazi di incontro, laboratori artistici, momenti di condivisione e rinascita, con arte e relazione come strumenti di cura.

Ho avuto il piacere di conoscere questa realtà quando da Assessore a Vicenza organizzammo un evento che ancora porto nel cuore. Con il Défilé della Rinascita l’associazione utilizza la moda per riaffermare la bellezza come forza vitale durante la malattia. Una sfilata che in quell’occasione si tenne nella suggestiva piazza dei signori. Sfilarono tutti: pazienti, medici, infermieri regalando alla piazza gremita una carica emotiva indescrivibile.

La conferenza è stata l’occasione per sottolineare l’importanza del volontariato in Veneto. Un modello di cittadinanza responsabile, essenziale per il benessere collettivo con oltre 500 mila volontari attivi e quasi 30 mila enti no profit, che rappresenta il pilastro del welfare locale ed è assolutamente cruciale per la coesione sociale. Un ringraziamento all’Onorevole Elena Donazzan e al Sindaco Nicola Finco per aver partecipato all’iniziativa.

Grazie a Dina Fraoro, Gianni Celi ed Elena Pasquin che continuano a dedicare la propria vita a questa straordinaria realtà; grazie al regista Manuele Cecconello per essere riuscito a concentrare in un docufilm il loro lavoro.

Grazie a Gioia Ambrosini ed Elena Pavan per averci regalato con la loro testimonianza un profondo insegnamento di vita” Cosi il deputato vicentino di Fratelli d’Italia , Silvio Giovine.